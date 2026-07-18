Для лесопожарных бригад Тверской области закупили новую технику

Для более качественного и четкого наблюдения за лесными массивами было закуплено 15 новых современных камер. До конца года они будут интегрированы в систему дистанционного мониторинга и управления «Лесохранитель». Эта платформа использует ИИ для автоматического обнаружения задымлений и определения координат возгораний.