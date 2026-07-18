Для лесопожарных бригад Тверской области закупили новую технику

Новую технику для обнаружения и тушения лесных пожаров получат лесопожарные бригады Тверской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.
«В этом сезоне приняли решение усилить лесопожарные бригады целой партией новой техники. Закупили пожарные автоцистерны, автомобили УАЗ, технику для создания противопожарных полос, современные видеокамеры. Это наши реальные инструменты, которые помогают быстрее замечать угрозу и не давать огню ни шанса», — отметил Виталий Королев.
Для более качественного и четкого наблюдения за лесными массивами было закуплено 15 новых современных камер. До конца года они будут интегрированы в систему дистанционного мониторинга и управления «Лесохранитель». Эта платформа использует ИИ для автоматического обнаружения задымлений и определения координат возгораний.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.