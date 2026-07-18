Starhit: Анализ крови не подтвердил беременность предполагаемой любовницы Пирцхалавы

22-летняя Екатерина Лукьянова, заявлявшая о беременности от певца Ираклия Пирцхалавы, могла выдумать эту историю. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции результаты лабораторного анализа.
По данным журналистов, Лукьянова сдала кровь 15 июля в московской клинике. Уровень ХГЧ якобы соответствовал показателям небеременной женщины и не подтвердил ее заявления об ожидании ребенка.
При этом сама модель сообщила в социальных сетях о неблагоприятной ситуации после совместного с Пирцхалавой посещения УЗИ. Подробности она предложила раскрыть подписчикам закрытого платного канала.
Ранее Лукьянова утверждала, что узнала о беременности спустя несколько недель после знакомства с артистом. По ее словам, Пирцхалава сначала обрадовался новости, однако впоследствии перестал оказывать ей поддержку, передает издание.
Лукьянова рассказала, что разочаровалась в Пирцхалаве. Ранее она отмечала, что тяжело переживает вынашивание ребенка, однако мужчины никогда нет рядом, чтобы поддержать ее.
Бывшая жена певца Елена Гребенщикова опубликовала видеообращение, в котором заявила, что они с Ираклием не расстались из-за «сложившихся обстоятельств». По ее словам, она пока не готова раскрыть все подробности этой истории.