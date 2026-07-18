В Чусовом благоустройством улиц занялись роботы

Одной из таких разработок стал гусеничный робот-мульчер с дистанционным управлением. Его применяют для уничтожения борщевика и расчистки заброшенных участков. Машина весом около 360 килограммов измельчает густые заросли прямо на месте, а оператор контролирует процесс с расстояния до 200 метров. Благодаря этому исключается контакт людей с опасным растением и снижается риск получения травм.