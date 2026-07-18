В Тюмени разработали новый препарат для сельского хозяйства

Лабораторный образец препарата нового поколения для сельского хозяйства создали в Аграрном институте Тюменского государственного университета в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в вузе.
Главное отличие новой разработки от существующих аналогов — усиление комплекса микроэлементов в более доступной для растений форме. Препарат не только стимулирует рост, но и помогает культурам справляться с засухой, перепадами температур и другими неблагоприятными факторами. Органическим компонентом для препарата служит низинный торф — более экологичное сырье, качество которого напрямую влияет на биологическую активность.
Новая линейка биостимуляторов рассчитана как на открытый грунт, так и на тепличные хозяйства. Ученые уже завершают первый этап работ. В лаборатории изготовлена опытная партия препаратов с разными составами и проведены вегетационные опыты на проростках. По их итогам специалисты выбрали шесть наиболее перспективных формул. Они проходят полевые испытания на ячмене, рапсе, горохе, картофеле и луке.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.