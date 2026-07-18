В Тюмени разработали новый препарат для сельского хозяйства

Новая линейка биостимуляторов рассчитана как на открытый грунт, так и на тепличные хозяйства. Ученые уже завершают первый этап работ. В лаборатории изготовлена опытная партия препаратов с разными составами и проведены вегетационные опыты на проростках. По их итогам специалисты выбрали шесть наиболее перспективных формул. Они проходят полевые испытания на ячмене, рапсе, горохе, картофеле и луке.