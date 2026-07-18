Операторы БПЛА ВСУ выдали свою позицию, когда ловили приземляющийся дрон

По его словам, осмотр населённого пункта вёлся в штатном режиме. Внимание наших бойцов привлёк кружащий над одним из домов дрон — было видно, что его стараются приземлить.
Дождавшись, когда аппарат наконец опустился во двор, разведчики продолжили наблюдение. Из подвала тут же выскочил солдат противника, подхватил беспилотник и мгновенно скрылся обратно.
Ранее пленный боец 109-й бригады теробороны Украины рассказал, что командование угрожало солдатам ВСУ ударами FPV-дронов за попытку отхода с позиций. Когда российские военные вскрыли расположение подразделения и начали работать миномётами и беспилотниками, обстрел усилился, однако в ответ на доклады по рации бойцам приказали оставаться на месте, пообещав убивать дронами каждого, кто решится отступить без разрешения.
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