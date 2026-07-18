Под Волгоградом за 12 млн рублей разгребут гигантскую свалку вблизи Дона

Отметим, работы должны быть выполнены до 30 ноября 2026 года. Как ранее сообщала редакция, это уже вторая попытка властей очистить злачные места на территории района от мусора. В 2025 году на эти цели из бюджета выделялось почти 20 млн рублей. Тогда аукцион выиграл ИП Изотов из Ерзовки Городищенского района Волгоградской области. Предприниматель сбил ценник на услуги в два раза до 9 млн рублей. На текущий момент в карточке Госзакупок стоит отметка, что соответствующий подряд полностью предпринимателем выполнен, а работы приняты заказчиком.