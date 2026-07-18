Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии массово проверяют водителей

Сегодня на дорогах Башкирии проходят массовые проверки водителей, сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

Источник: Владимир Севастьянов | канал в Макс

Речь идет о следующих участках автодорог:

— 1307 и 1475 км а/д М5 «Урал»;

— 103 км а/д Уфа-Янаул;

— 113 и 206 км а/д Уфа-Оренбург;

— 6 и 101 км подъезд к М12 а/д Р-240.

«Основная цель — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей, — пояснил Владимир Севастьянов. — Прошу отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. Они направлены на вашу безопасность и безопасность ваших близких на дорогах республики».

Ранее в Башкирии маленький скейтбордист скатился прямо под колеса машины.