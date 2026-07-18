В Башкирии массово проверяют водителей

Речь идет о следующих участках автодорог:
— 1307 и 1475 км а/д М5 «Урал»;
— 103 км а/д Уфа-Янаул;
— 113 и 206 км а/д Уфа-Оренбург;
— 6 и 101 км подъезд к М12 а/д Р-240.
«Основная цель — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей, — пояснил Владимир Севастьянов. — Прошу отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. Они направлены на вашу безопасность и безопасность ваших близких на дорогах республики».
Ранее в Башкирии маленький скейтбордист скатился прямо под колеса машины.