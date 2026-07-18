Месси назвал невероятной историю фото с Ямалем в младенчестве

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал невероятным поворот истории, связанной с фотографией, где он купает будущего форварда сборной Испании Ламина Ямаля в младенчестве, передает корреспондент с пресс-конференции. Снимок был сделан для проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), а теперь соперники встретятся в финале чемпионата мира 19 июля. Месси отметил, что Ямаль — один из лучших игроков мира, но аргентинцы сделают все, чтобы сдержать его.
Фотография, на которой Месси купает несколько месяцев отроду Ямаля, была сделана в рамках благотворительной фотосессии ЮНИСЕФ. Тогда будущая звезда испанского футбола случайно попал в кадр вместе с аргентинским нападающим.
Спустя годы Ямаль стал ключевым игроком сборной Испании и на этом мундиале помог команде дойти до финала. В полуфинале 17-летний форвард отдал голевую передачу и был признан одним из лучших игроков матча.
Месси подчеркнул, что аргентинцы будут пытаться сдержать не только Ямаля, но и всю испанскую команду, в которой много сильных футболистов. При этом он пожелал молодому сопернику успехов, отметив, что его прогресс пойдет на пользу «Барселоне», где оба играли в разное время.
Финальный матч ЧМ-2026 между Аргентиной и Испанией пройдет 19 июля на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.
До этого в соцсетях завирусилось фото Месси и Ямаля, после чего испанский форвард признался, что не помнит эту встречу, но назвал историю «безумной». В свою очередь тренер сборной Испании заявил, что его команда не боится аргентинцев, несмотря на статус фаворитов.
Возинья назвал Ямаля новым Месси.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.