Месси назвал невероятной историю фото с Ямалем в младенчестве

Месси подчеркнул, что аргентинцы будут пытаться сдержать не только Ямаля, но и всю испанскую команду, в которой много сильных футболистов. При этом он пожелал молодому сопернику успехов, отметив, что его прогресс пойдет на пользу «Барселоне», где оба играли в разное время.