В России предложили сделать новый выходной день в сентябре: подробности

Рыбальченко обратил внимание на корпоративный демографический стандарт, разработанный в 2025 году, который включает предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска при значимых событиях, в том числе Дне знаний. Общественник считает, что система должна быть гибкой, это может быть не полный день, а полдня, чтобы родители могли собрать ребенка в школу и поприсутствовать на мероприятиях. Предложение Общественной палаты уже направлено в правительство.