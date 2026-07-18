В Твери состоялся фестиваль искусств «АРТ-Бульвар»

Кроме того, Тверской ТЮЗ устроил для гостей фестиваля читку пьесы по произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина «Самый отверженный зай», а Театр кукол показал спектакль «Муха Цокотуха». На выставке «Сохранение традиций» свою продукцию представили различные предприятия и музеи Тверской области. Также все желающие могли научиться рисовать, изготавливать изделия из глины и фетра и украшать росписью дерево.