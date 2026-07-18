В Твери состоялся фестиваль искусств «АРТ-Бульвар»

Фестиваль искусств под открытым небом «АРТ-Бульвар» проходил с 19 по 21 июня в Твери по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в аппарате правительства Тверской области.
Арт-площадкой фестиваля стал бульвар Радищева. Мероприятие объединило ведущие учреждения культуры региона, а также художников, музыкантов, представителей народно-художественных промыслов и самодеятельных театров Верхневолжья. Вниманию гостей была представлена экспозиция копий произведений Тверской областной картинной галереи с информацией о ней и ее филиалах. Посетители могли ознакомиться с копиями полотен тверских живописцев и фотовыставкой о монетах пушкинской поры.
Кроме того, Тверской ТЮЗ устроил для гостей фестиваля читку пьесы по произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина «Самый отверженный зай», а Театр кукол показал спектакль «Муха Цокотуха». На выставке «Сохранение традиций» свою продукцию представили различные предприятия и музеи Тверской области. Также все желающие могли научиться рисовать, изготавливать изделия из глины и фетра и украшать росписью дерево.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры поддержки для родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.