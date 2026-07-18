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В Цимлянском районе водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб

В Саркеле разбирают обстоятельства наезда на двух пешеходов.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 16 июля в поселке Саркел Цимлянского района произошло ДТП со смертельным исходом. Об рассказали в донской Госавтоинспекции.

В 22:45 на улице Винзаводской, 20, водитель ВАЗа-21124 совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть вне пешеходного перехода. От удара один из них 54-летних пешеходов скончался на месте до прибытия скорой помощи. А второй пострадавший, личность которого пока не установлена, госпитализирован с телесными повреждениями.

— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, — сказано в сообщении.

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