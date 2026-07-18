Нижегородская область заняла 4 место в ПФО по объему строящегося жилья

Нижегородская область оказалась на четвертом месте среди регионов Приволжского федерального округа по объему строящегося жилья. Ее опередили республики Башкортостан, Татарстан и Пермский край. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По словам министра строительства Нижегородской области Дмитрия Груничева, в Нижегородской области на стадии строительства находятся 1 млн 650 тысяч «квадратов» многоквартирного жилья.
За последние пять лет объем застройки в рамках федерального закона № 214-ФЗ увеличился на 41%. В 2021 году этот показатель составлял 1 170 тысяч «квадратов».
Ранее мы писали, что Нижегородская область попала в тройку лучших регионов по внедрению беспилотников.