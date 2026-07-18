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Трасса М-4 «Дон» в Ростовской области станет шестиполосной

Участок трассы М-4 «Дон», пролегающий через Ростовскую область, станет шестиполосном. Отрезок автомагистрали пролегает через Каменский, Красносулинский и Октябрьский районы, а также затрагивает территории Каменска-Шахтинского и Шахт. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Источник: Коммерсантъ

Участок трассы М-4 «Дон», пролегающий через Ростовскую область, станет шестиполосном. Отрезок автомагистрали пролегает через Каменский, Красносулинский и Октябрьский районы, а также затрагивает территории Каменска-Шахтинского и Шахт. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Расширение позволит избавиться от частых заторов на пути к курортам Кавказа, Крыма и к новым регионам.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что после реконструкции в 2027 году 90-километровый участок М-4 «Дон» переведут на платный режим.

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