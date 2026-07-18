В больнице Сызрани в Самарской области освоили новый вид операций

Высокотехнологичные операции по эндопротезированию коленных суставов начали выполнять в центральной городской и районной больнице города Сызрани Самарской области. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«Это стало возможным благодаря развитию материально-технической базы отделения и слаженной работе команды специалистов. В этом году планируем провести более 100 таких операций, что позволит пациентам получить сложную ортопедическую помощь без выезда в областной центр», — отметила главный врач больницы Вера Лиходедова.
Как рассказал заведующий травматологическим отделением Александр Кирмаров, внедрение эндопротезирования в практику — это закономерный этап развития. Кроме того, в этом году в медучреждение поступил высокотехнологичный аппарат МРТ.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.