Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В больнице Сызрани в Самарской области освоили новый вид операций

В этом году планируют провести более 100 таких хирургических вмешательств.

Высокотехнологичные операции по эндопротезированию коленных суставов начали выполнять в центральной городской и районной больнице города Сызрани Самарской области. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«Это стало возможным благодаря развитию материально-технической базы отделения и слаженной работе команды специалистов. В этом году планируем провести более 100 таких операций, что позволит пациентам получить сложную ортопедическую помощь без выезда в областной центр», — отметила главный врач больницы Вера Лиходедова.

Как рассказал заведующий травматологическим отделением Александр Кирмаров, внедрение эндопротезирования в практику — это закономерный этап развития. Кроме того, в этом году в медучреждение поступил высокотехнологичный аппарат МРТ.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.