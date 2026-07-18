В ВСУ появились взводы из украинцев, депортированных из Европы

Ранее Life.ru рассказывал, что Евросоюз продлил программу защиты украинцев до марта 2028 года, но оставил в ней только тех, кто выполнил воинские обязанности и легально выехал из страны. Новым заявителям призывного возраста, как говорится в заявлении Брюсселя, временная защита больше предоставляться не будет — ограничение объяснили меняющимися оборонными потребностями Украины.