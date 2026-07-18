В Красноярске повторно объявили торги на проектирование школы в «Слободе Весны»

В Красноярске повторно объявили торги на разработку проекта новой школы в жилом районе «Слобода Весны». Образовательное учреждение на 1280 мест планируют построить рядом с домом на улице Алексеева, 46.
В мэрии рассказали, что подрядчику предстоит выполнить комплекс инженерных изысканий и археологическое обследование территории, разработать проект входной группы, а также предусмотреть благоустройство школьной территории. В проекте должны быть спортивные площадки, каток и детский автогородок.
Кроме того, исполнитель подготовит проектно-сметную документацию и должен будет получить положительное заключение государственной экспертизы. Завершить эти работы необходимо до октября 2027 года.
Глава города Сергей Верещагин поручил строго контролировать соблюдение утвержденного графика проектирования.
Напомним, ранее мэр Красноярска также сообщил о планах построить новую школу в Академгородке. Сейчас администрация подбирает подходящий земельный участок, ведет переговоры с одним из федеральных ведомств и обсуждает этот вопрос с губернатором Красноярского края. Сроки строительства школы пока не называются.
Фото на главной: администрация города Красноярска.
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