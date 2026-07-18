В Красноярске повторно объявили торги на проектирование школы в «Слободе Весны»

Напомним, ранее мэр Красноярска также сообщил о планах построить новую школу в Академгородке. Сейчас администрация подбирает подходящий земельный участок, ведет переговоры с одним из федеральных ведомств и обсуждает этот вопрос с губернатором Красноярского края. Сроки строительства школы пока не называются.