Медузы-крестовики начали появляться на пляжах Приморья

На пляжах в Приморье начали появляться медузы-крестовики. Чтобы внезапная встреча с опасным морским обитателем не испортила летний отдых, жителям напомнили четкие правила первой помощи при ожогах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Медузы жалят при прикосновении: яд из их щупалец оставляет сильный ожог на теле. Важно помнить, что ужалить могут даже выброшенные на берег особи или просто плавающие в воде фрагменты животного. Чаще всего у пострадавшего наблюдается покраснение и онемение в месте контакта. В редких случаях яд способен вызвать анафилаксию или сердечный приступ.
Если человека ужалила медуза, ему необходимо сразу выйти на берег и стереть с кожи остатки ядовитых щупалец. Промывать место ожога следует морской водой. После этого к поврежденному участку нужно приложить холод, а при необходимости — принять обезболивающее средство.