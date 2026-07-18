Медузы-крестовики начали появляться на пляжах Приморья

Медузы жалят при прикосновении: яд из их щупалец оставляет сильный ожог на теле. Важно помнить, что ужалить могут даже выброшенные на берег особи или просто плавающие в воде фрагменты животного. Чаще всего у пострадавшего наблюдается покраснение и онемение в месте контакта. В редких случаях яд способен вызвать анафилаксию или сердечный приступ.