Стало известно, где нижегородцы могут получить самые востребованные профессии

В министерстве образования региона составили список учебных заведений, в которых можно получить самые востребованные профессии. Так, освоить строительную специальность можно в Нижегородском строительном техникуме и Перевозском строительном колледже, профессию педагога — в Дзержинском педагогическом колледже, Нижегородском губернском колледже, Спасском педагогическом колледже, Городецком губернском колледже. Специалистов в сфере производства и сервисного обслуживания готовят в Нижегородском колледже теплоснабжения и автоматических систем управления и Нижегородском индустриальном колледже. А обучиться специальности, чтобы работать в сфере транспорта, логистики и перевозки можно в Нижегородском автотранспортном техникуме и Выксунском металлургическом колледже. Что же касается сельского хозяйства, то работников АПК готовят во многих районных центрах. Крупнейшая площадка региона — Арзамасский сельскохозяйственный колледж.