Стало известно, где нижегородцы могут получить самые востребованные профессии

Рынок труда в регионе стремительно трансформируется. В июне в топ-3 по динамике спроса вошли рабочие профессии, строители и педагоги. Корреспондент сайта pravda-nn.ru узнала, готова ли система образования региона к новым вызовам.
По данным Headhunter, нижегородские компании стали на 13% чаще искать сотрудников сразу в нескольких профессиональных отраслях.
В июне было открыто 5,6 тысячи вакансий для рабочего персонала, прирост составил 36%.
На 29% повысился спрос работодателей к профессиям в сфере строительства и науки. Также высокий спрос сохраняется в транспорте и логистике (+21%), на 20% выросло количество вакансий в сфере производства, автомобильного бизнеса и в сельском хозяйстве.
Работодатели не замедляют темпы найма, несмотря на сезон отпусков. Многие компании начинают формировать кадровый резерв заранее, чтобы подойти ко второй половине года без дефицита сотрудников.
Зарплаты в востребованных направлениях хорошие. Рабочему персоналу предлагают от 93,8 тыс. рублей, строителям — более 101 тыс.рублей, в сельском хозяйстве — 109,6 тыс рублей, в автомобильном бизнесе — 115, 3 тыс. рублей.
Как отмечает министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, система образования региона к новым вызовам готова.
«Мы формируем кадровый резерв для опережающего развития экономики области. В основе этого прорыва лежит федеральный проект “Профессионалитет”. Программы создаются совместно с ведущими работодателями, сроки подготовки сократились без потери качества, а студенты получают актуальные компетенции. Предприятия Нижегородской области сами приходят в колледжи за лучшими кадрами — сегодня большинство направлений доступны именно в рамках этого проекта. Масштабирование идёт ударными темпами: к 2027 году в регионе будет работать 25 образовательно-производственных кластеров. Прямо сейчас ведётся подборка колледжей и техникумов для оформления заявок на создание новых площадок по самым дефицитным направлениям», — подчеркнул Михаил Пучков.
В министерстве образования региона составили список учебных заведений, в которых можно получить самые востребованные профессии. Так, освоить строительную специальность можно в Нижегородском строительном техникуме и Перевозском строительном колледже, профессию педагога — в Дзержинском педагогическом колледже, Нижегородском губернском колледже, Спасском педагогическом колледже, Городецком губернском колледже. Специалистов в сфере производства и сервисного обслуживания готовят в Нижегородском колледже теплоснабжения и автоматических систем управления и Нижегородском индустриальном колледже. А обучиться специальности, чтобы работать в сфере транспорта, логистики и перевозки можно в Нижегородском автотранспортном техникуме и Выксунском металлургическом колледже. Что же касается сельского хозяйства, то работников АПК готовят во многих районных центрах. Крупнейшая площадка региона — Арзамасский сельскохозяйственный колледж.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородцы не хотят видеть своих детей дворниками и чиновниками.