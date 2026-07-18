Более 20 детей из Серноводского района Чечни изучили историю малой родины

«Мы буквально идем по следам истории, и каждый раз, когда ребята вживую видят многовековую башню или держат в руках подлинный экспонат в музее, у них загораются глаза. Они начинают гордиться своей малой родиной совершенно по-новому — не по учебникам, а через личное прикосновение к прошлому. Для нас эти экскурсии — не просто прогулки, а живой урок мужества и любви к Отчизне, и я вижу, как это меняет детей», — подчеркнула директор Дома детско-юношеского туризма и экскурсий Серноводского муниципального района Мадина Улубаева.