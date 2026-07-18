Более 20 детей из Серноводского района Чечни изучили историю малой родины

Участниками выездных экскурсий по историческим объектам в Серноводском районе Чеченской Республики за прошедший учебный год стали свыше 20 школьников. Мероприятия проводились по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в районной администрации.
Ребята из разных населенных пунктов района посещали старинные башни, родовые села, мемориальные комплексы и краеведческие экспозиции. Это стало частью системной воспитательной работы по формированию патриотизма и исторического сознания у подрастающего поколения. Такие выезды к историческим объектам помогают привить детям уважение к культурному наследию России.
«Мы буквально идем по следам истории, и каждый раз, когда ребята вживую видят многовековую башню или держат в руках подлинный экспонат в музее, у них загораются глаза. Они начинают гордиться своей малой родиной совершенно по-новому — не по учебникам, а через личное прикосновение к прошлому. Для нас эти экскурсии — не просто прогулки, а живой урок мужества и любви к Отчизне, и я вижу, как это меняет детей», — подчеркнула директор Дома детско-юношеского туризма и экскурсий Серноводского муниципального района Мадина Улубаева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.