По данным источника, допросы пленных из 103-й бригады теробороны, захваченных в районе Рыжевки, подтвердили, что украинцев, подлежащих мобилизации, начали высылать из ЕС с конца прошлого года. В составе этого подразделения действуют целые взводы, укомплектованные депортированными, многие из которых прожили в Европе более десяти лет.