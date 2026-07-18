11 выпускников пересдали ЕГЭ на 100 баллов в Нижегородской области

Например, Артём Грачёв из Володарского округа сдал ЕГЭ по информатике на 93 балла, а в резервные день решил все задания на максимум. Также улучшил свой результат по профильной информатике — с 99 до 100 баллов — Михаил Лаптев из нижегородского лицея № 40.