11 выпускников пересдали ЕГЭ на 100 баллов в Нижегородской области

11 школьников из Нижегородской области довели свой балл на ЕГЭ до максимального. Они пересдали предметы в резервные дни, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.
Так, 100 баллов по истории получили 4 выпускника, по литературе — 3 одиннадцатиклассника. Также ребятам удалось достичь максимального результата по английскому языку, обществознанию, профильной математике и информатике.
Например, Артём Грачёв из Володарского округа сдал ЕГЭ по информатике на 93 балла, а в резервные день решил все задания на максимум. Также улучшил свой результат по профильной информатике — с 99 до 100 баллов — Михаил Лаптев из нижегородского лицея № 40.
Ранее мы писали, что результаты ЕГЭ у двух нижегородских выпускников аннулировали из-за телефонов.