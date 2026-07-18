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11 выпускников пересдали ЕГЭ на 100 баллов в Нижегородской области

В резервные дни они решили улучшить свои результаты.

Источник: Живем в Нижнем

11 школьников из Нижегородской области довели свой балл на ЕГЭ до максимального. Они пересдали предметы в резервные дни, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Так, 100 баллов по истории получили 4 выпускника, по литературе — 3 одиннадцатиклассника. Также ребятам удалось достичь максимального результата по английскому языку, обществознанию, профильной математике и информатике.

Например, Артём Грачёв из Володарского округа сдал ЕГЭ по информатике на 93 балла, а в резервные день решил все задания на максимум. Также улучшил свой результат по профильной информатике — с 99 до 100 баллов — Михаил Лаптев из нижегородского лицея № 40.

Ранее мы писали, что результаты ЕГЭ у двух нижегородских выпускников аннулировали из-за телефонов.