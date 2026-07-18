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В Севастополе троллейбусы ходят с увеличенным интервалом

В Севастополе троллейбусы изменили график.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе временно изменился режим движения троллейбусов. Как сообщили в городском дептрансе, с увеличенным интервалом следуют маршруты № 1, 5, 7А, 9, 10к, 12, 14, 17 и 20.

Остальные троллейбусные маршруты временно не работают. Автобусы, в свою очередь, курсируют по расписанию рабочего дня на всех направлениях без изменений.

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