Ученые назвали причину массовых заморов рыбы в Беларуси

Ученые и прокуратура выяснили, почему в Беларуси происходят массовые заморы рыбы. Подробности рассказали в Генеральной прокуратуре.
Так прокуратура за последние три года проинспектировала десятки водоемов по всей Беларуси, чтобы установить проблему массовых заморов рыбы. Вообще, с 2024 года в республике зафиксировали 86 массовых заморов рыбы, когда погибло свыше 68 тысяч особей. Ущерб природе превысил 3,2 миллиона белорусских рублей.
Было установлено, что самой частой причиной, ведущей к проблеме, является бездействие местных властей. При этом в 15 из 45 проинспектированных районов обязанности проводить противозаморные меры на компетентные службы и вовсе не были возложены.
Также зачастую уполномоченные органы и местные власти просто не определили причину мора и не составляли документы, чтобы предупредить подобные явления.
При этом еще в 2023 году Институт рыбного хозяйства провел масштабное расследование причин мора рыбы в Беларуси. Выяснилось, что один из ключевых негативных факторов — чрезмерное «цветение» водоемов микроводорослями. Летом при высоких температурах озера и реки «зацветают», в том числе потенциально токсиногенными формами водорослей.
Но из-за законодательных норм решить вопрос борьбу с цветением не так легко. Например, официально не определены конкретные температуры, когда следует противодействовать этому явлению. И не закреплена в нормативах такая мера, как удаление водной растительности, поглощающей кислород, в качестве обязательной противозаморной меры.
Нашла прокуратура и пробел в вопросах квоты на добычу рыбы. Например, при заморе в арендованных угодьях Минсельхозпроду следует вносить изменения в квоты с учетом понесенных потерь. Однако сами угодья не обязаны информировать министерство о фактах заморов, что несет риски сокращения популяции.
— Когда в законодательстве не предусмотрен четкий механизм борьбы замором рыбы в летний период, нужно пересмотреть подходы к профилактике этого явления, — прокомментировали в Генпрокуратуре.
В итоге Генпрокуратура вынесла требование устранить нарушения, привлечь виновных к ответственности и разработать уточнения в действующее законодательство.
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