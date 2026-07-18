Ученые назвали причину массовых заморов рыбы в Беларуси

При этом еще в 2023 году Институт рыбного хозяйства провел масштабное расследование причин мора рыбы в Беларуси. Выяснилось, что один из ключевых негативных факторов — чрезмерное «цветение» водоемов микроводорослями. Летом при высоких температурах озера и реки «зацветают», в том числе потенциально токсиногенными формами водорослей.