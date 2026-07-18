Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые назвали причину массовых заморов рыбы в Беларуси

Белорусские ученые сказали, почему происходят массовые заморы рыбы.

Источник: Комсомольская правда

Ученые и прокуратура выяснили, почему в Беларуси происходят массовые заморы рыбы. Подробности рассказали в Генеральной прокуратуре.

Так прокуратура за последние три года проинспектировала десятки водоемов по всей Беларуси, чтобы установить проблему массовых заморов рыбы. Вообще, с 2024 года в республике зафиксировали 86 массовых заморов рыбы, когда погибло свыше 68 тысяч особей. Ущерб природе превысил 3,2 миллиона белорусских рублей.

Было установлено, что самой частой причиной, ведущей к проблеме, является бездействие местных властей. При этом в 15 из 45 проинспектированных районов обязанности проводить противозаморные меры на компетентные службы и вовсе не были возложены.

Также зачастую уполномоченные органы и местные власти просто не определили причину мора и не составляли документы, чтобы предупредить подобные явления.

При этом еще в 2023 году Институт рыбного хозяйства провел масштабное расследование причин мора рыбы в Беларуси. Выяснилось, что один из ключевых негативных факторов — чрезмерное «цветение» водоемов микроводорослями. Летом при высоких температурах озера и реки «зацветают», в том числе потенциально токсиногенными формами водорослей.

Но из-за законодательных норм решить вопрос борьбу с цветением не так легко. Например, официально не определены конкретные температуры, когда следует противодействовать этому явлению. И не закреплена в нормативах такая мера, как удаление водной растительности, поглощающей кислород, в качестве обязательной противозаморной меры.

Нашла прокуратура и пробел в вопросах квоты на добычу рыбы. Например, при заморе в арендованных угодьях Минсельхозпроду следует вносить изменения в квоты с учетом понесенных потерь. Однако сами угодья не обязаны информировать министерство о фактах заморов, что несет риски сокращения популяции.

— Когда в законодательстве не предусмотрен четкий механизм борьбы замором рыбы в летний период, нужно пересмотреть подходы к профилактике этого явления, — прокомментировали в Генпрокуратуре.

В итоге Генпрокуратура вынесла требование устранить нарушения, привлечь виновных к ответственности и разработать уточнения в действующее законодательство.

А здесь мы рассказывали, что случилось под Лидой, где произошел массовый мор рыбы в реке с неприятным запахом: «Пропали животные, не гнездятся птицы».

Еще Минскводоканал объяснил, почему вода из крана может поменять цвет.

А еще мы писали, что в Беларуси вышедшая на пенсию собака работает на крупное предприятие: «Показывает рабочие будни».