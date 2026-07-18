Астраханские пенсионеры совершили путешествие в Северную Осетию

В ходе поездки особое внимание было уделено знакомству с местной культурой и гастрономией: пенсионеры смогли насладиться аутентичными блюдами национальной кухни. Также они посетили Мамисонское и Цейское ущелья. А на канатной дороге поднялись на высоту более 2500 м над уровнем моря, откуда открываются потрясающие панорамные виды.