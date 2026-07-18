Астраханские пенсионеры совершили путешествие в Северную Осетию

Группа пенсионеров, посещающих социальный центр «Здравушка» в Астрахани, совершили поездку в Северную Осетию — Аланию по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в соццентре.
В ходе поездки особое внимание было уделено знакомству с местной культурой и гастрономией: пенсионеры смогли насладиться аутентичными блюдами национальной кухни. Также они посетили Мамисонское и Цейское ущелья. А на канатной дороге поднялись на высоту более 2500 м над уровнем моря, откуда открываются потрясающие панорамные виды.
Путешественники имели возможность увидеть монумент «Ныхас Уастырджи». Посещение средневековой скальной крепости Дзивгис позволило прикоснуться к древней истории региона. Особое впечатление произвел Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самая высокогорная православная обитель России, расположенная на высоте 1300 м. В завершение путешествия пенсионеры посетили теплые источники в селе Бирагзанг.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.