В Перми у ТРК «Семья» снесут торговый павильон с кофейней и пекарней

Торговый павильон недалеко от ТРК «Семья» снесут по инициативе администрации Свердловского района Перми.
Многофункциональный павильон находится на улице Народовольческой, 3 В. Внутри работают продуктовый магазин, кофейня Gudmen, пекарня и парикмахерская. Глава администрации Свердловского района Андрей Летов подписал распоряжение о принудительном демонтаже строения. Власти считают, что павильон был установлен незаконно.
Борьбу с незаконными НТО ведут с 2023 года. Теперь под проверки попадают не только муниципальные земли, но и частные участки. Если объект используется под торговлю с нарушением градостроительных норм или без разрешения — его могут демонтировать.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что к размещению НТО введут единый стандарт требований. По словам властей, это позволит обеспечить соблюдение градостроительных норм, санитарных требований и требований безопасности, а также повысить уровень комфорта городской среды.