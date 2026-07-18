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Что произошло в подземном переходе на Привокзальной площади в Минске, где работали дымососы

Что произошло в подземном переходе на Привокзальной площади в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске в подземном переходе на Привокзальной площади произошло ЧП. Подробности рассказали в МЧС.

Так, вечером 17 июля в МЧС сообщили о возгорании в торговом павильоне в подземном переходе на Привокзальной площади.

Прибывшие оперативно по вызову спасатели ликвидировали возгорание в торговом павильоне. Кроме того, подразделениям МЧС пришлось использовать дымососы, чтобы провести принудительную вентиляцию подземного перехода.

— Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается, — прокомментировали в пресс-службе МЧС.

Около 20.15 на Привокзальной площади после тушения пожара продолжали работать шесть единиц техники МЧС.

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