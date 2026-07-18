Что произошло в подземном переходе на Привокзальной площади в Минске, где работали дымососы

В Минске в подземном переходе на Привокзальной площади произошло ЧП. Подробности рассказали в МЧС.
Так, вечером 17 июля в МЧС сообщили о возгорании в торговом павильоне в подземном переходе на Привокзальной площади.
Прибывшие оперативно по вызову спасатели ликвидировали возгорание в торговом павильоне. Кроме того, подразделениям МЧС пришлось использовать дымососы, чтобы провести принудительную вентиляцию подземного перехода.
— Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается, — прокомментировали в пресс-службе МЧС.
Около 20.15 на Привокзальной площади после тушения пожара продолжали работать шесть единиц техники МЧС.
Тем временем ученые назвали причину массовых заморов рыбы в Беларуси.
Тем временем в Беларуси милиция задержала ревнивца, который пришел к бывшей с тремя литрами бензина и зажигалкой — вот что было дальше.