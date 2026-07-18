Жителей Иркутской области предупредили о легионеллёзе из-за кондиционера

При заражении легионеллёзом человек начинает мёрзнуть, кашлять, появляются головные боли и повышается температура. Через трое—пять суток начинает отходить мокрота, часто гнойная или слизисто-гнойная. У заболевшего появляется колющая боль в груди, которая усиливается при кашле или глубоком дыхании, увеличивается частота дыхания до 30−50 в минуту.