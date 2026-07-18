Жителей Иркутской области предупредили о легионеллёзе из-за кондиционера

Специалисты управления Роспотребнадзора по Иркутской области предупреждают жителей о риске заражения легионеллезом, острым инфекционным заболеванием, при использовании кондиционеров. Об этом сообщили irk.aif.ru в пресс-службе регионального управления.
«Легионеллёз — острое инфекционное заболевание, характеризующееся развитием пневмонии или острого респираторного заболевания, — рассказали в Роспотребнадзоре. — Легионеллы растут в условиях тепла и высокой влажности, обитают в пресноводных водоемах».
Эти бактерии размножаются в воде, которая находится в системе кондиционирования воздуха, и попадают в организм человека воздушно-капельным путем через мелкодисперсный водный аэрозоль.
При заражении легионеллёзом человек начинает мёрзнуть, кашлять, появляются головные боли и повышается температура. Через трое—пять суток начинает отходить мокрота, часто гнойная или слизисто-гнойная. У заболевшего появляется колющая боль в груди, которая усиливается при кашле или глубоком дыхании, увеличивается частота дыхания до 30−50 в минуту.
Чтобы не подхватить легионеллёз, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют регулярно чистить и менять фильтры системы кондиционирования, проветривать и делать влажную уборку в помещениях и реже включать кондиционер. Также важно учитывать, что при включенном устройстве разница температуры внутри и снаружи помещения не должна превышать 7−10 градусов.