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Жителей Иркутской области предупредили о легионеллёзе из-за кондиционера

Бактерии легионеллёза попадают в организм человека воздушно-капельным путем.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Иркутской области предупреждают жителей о риске заражения легионеллезом, острым инфекционным заболеванием, при использовании кондиционеров. Об этом сообщили irk.aif.ru в пресс-службе регионального управления.

«Легионеллёз — острое инфекционное заболевание, характеризующееся развитием пневмонии или острого респираторного заболевания, — рассказали в Роспотребнадзоре. — Легионеллы растут в условиях тепла и высокой влажности, обитают в пресноводных водоемах».

Эти бактерии размножаются в воде, которая находится в системе кондиционирования воздуха, и попадают в организм человека воздушно-капельным путем через мелкодисперсный водный аэрозоль.

При заражении легионеллёзом человек начинает мёрзнуть, кашлять, появляются головные боли и повышается температура. Через трое—пять суток начинает отходить мокрота, часто гнойная или слизисто-гнойная. У заболевшего появляется колющая боль в груди, которая усиливается при кашле или глубоком дыхании, увеличивается частота дыхания до 30−50 в минуту.

Чтобы не подхватить легионеллёз, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют регулярно чистить и менять фильтры системы кондиционирования, проветривать и делать влажную уборку в помещениях и реже включать кондиционер. Также важно учитывать, что при включенном устройстве разница температуры внутри и снаружи помещения не должна превышать 7−10 градусов.

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