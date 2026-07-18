В Волгоградской области в ночь на 18 июля отразили атаку БПЛА

Волгоградская область в ночь на 18 июля 2026 года отбивала атаку киевских дронов. По данным Минобороны, регион попал в список тех, где силами ПВО удалось перехватить и отразить террористическую атаку беспилотников. Всего за ночь над территорией России сбили 379 БПЛА самолетного типа.
В Волгоградской области беспилотную опасность объявили в 23.10 17 июля по состоянию на 10 часов утра еще не отменили. При этом аэропорт «Сталинград» работает штатно — Росавиация не вводила ограничений этой ночью.
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