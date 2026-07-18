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Семьи Комсомольска-на-Амуре выйдут на улицы города в необычных костюмах

Участников ждут фотозоны, подарки и призы для победителей в пяти номинациях.

В Комсомольске-на-Амуре готовятся к яркому городскому событию — костюмированному параду «Семейный движ». Он пройдет 8 августа и объединит команды из семей, компаний друзей и коллег, сообщает администрация города.

Принять участие могут все желающие без ограничения по возрасту. Главное условие — собрать команду минимум из двух человек и подготовить необычный образ. Участники смогут перевоплотиться в героев фильмов, мультфильмов, книг, сказок или придумать собственный оригинальный костюм.

Победителей определят в пяти номинациях: среди команд с детьми до пяти лет и старше пяти лет, коллективов из двух-трех человек, больших команд от четырех участников, а также участников, которые используют в образе транспорт — коляски, велосипеды, самокаты, скейтборды и другие средства передвижения.

Организаторы обещают насыщенную программу: тематические фотозоны, работу фотографов и видеографа, выступления аниматоров, дипломы и подарки для участников.

Главный приз для победителей каждой номинации — 10 тысяч рублей и диплом. Все участники получат сертификаты и памятные подарки от партнеров.

Заявки принимаются до 30 июля по электронной почте: patriotkms@mail.ru. В заявке необходимо указать название команды, выбранную номинацию и контактный номер.