Семьи Комсомольска-на-Амуре выйдут на улицы города в необычных костюмах

Победителей определят в пяти номинациях: среди команд с детьми до пяти лет и старше пяти лет, коллективов из двух-трех человек, больших команд от четырех участников, а также участников, которые используют в образе транспорт — коляски, велосипеды, самокаты, скейтборды и другие средства передвижения.