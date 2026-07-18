В Хабаровском крае достигнут рекорд по снижению гибели людей на пожарах

18 июля 1927 года было подписано «Положение об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». С этого момента началась системная работа по предупреждению пожаров. Спустя 99 лет ГПН остаётся надёжным щитом между людьми и огнём. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
За 99 лет Государственный пожарный надзор стал регулятором на федеральном уровне в вопросах защиты от огня населения и территорий. Современная служба направлена на предупреждение и профилактику. В поле внимания 138 сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих ГУ МЧС России по Хабаровскому краю — более 12 200 объектов.
Работа требует грамотности, профессионализма и скрупулёзности. Ежегодно осуществляются мероприятия по контролю за реализацией полномочий в области пожарной безопасности. На особом контроле — объекты чрезвычайно высокого и высокого риска, объекты с массовым и круглосуточным пребыванием людей.
Итоги работы 2025 года наглядно показывают масштаб этой невидимой, но жизненно важной службы. Проведено более 350 контрольно-надзорных мероприятий, из которых почти 300 были внеплановыми. Выявлено свыше 2200 нарушений требований пожарной безопасности. Проведено более 3000 профилактических мероприятий, в том числе 1500 консультаций и более 500 профилактических визитов. Объявлено порядка 1200 предостережений. Более 470 юридических и физических лиц привлечены к административной ответственности.
— В 2025 году в крае впервые за 35 лет зарегистрирован самый низкий показатель гибели людей на пожарах, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. — Итоги за первое полугодие текущего года подтверждают, что вектор профилактической деятельности правильный.
Отдельное направление — расследование пожаров, установление причин и условий их возникновения. Специалисты ГПН по крупицам восстанавливают картину происшествия, для этого необходимы знания практически во всех областях науки. Самая большая ценность службы — люди, преданные профессии, с честью и достоинством исполняющие возложенные обязанности.
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