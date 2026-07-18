В Хабаровском крае достигнут рекорд по снижению гибели людей на пожарах

Итоги работы 2025 года наглядно показывают масштаб этой невидимой, но жизненно важной службы. Проведено более 350 контрольно-надзорных мероприятий, из которых почти 300 были внеплановыми. Выявлено свыше 2200 нарушений требований пожарной безопасности. Проведено более 3000 профилактических мероприятий, в том числе 1500 консультаций и более 500 профилактических визитов. Объявлено порядка 1200 предостережений. Более 470 юридических и физических лиц привлечены к административной ответственности.