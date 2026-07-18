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Волгоградские АЗС «Лукойл» вновь увеличили отпуск бензина

18 июля второй раз за неделю смягчили ограничения на отпуск автомобильного топлива. По информации.

18 июля второй раз за неделю смягчили ограничения на отпуск автомобильного топлива. По информации регионального комитета промышленной политики и ТЭК, с сегодняшнего дня на заправках «Лукойл» лимиты повышены ещё на 10 литров.

— Принято решение в очередной раз увеличить объем отпуска — теперь до 40 литров за одну транзакцию, — подчеркнули в пресс-службе облпромторга.

Напомним, 14 июля после стабилизации спроса и отладке поставок топлива АЗС «Лукойл» подняли лимит отпуска с 20 до 30 литров. Это сразу же позволило улучшить ситуацию на заправках. По словам очевидцев, очереди уменьшились с сотен метров до 9−15 машин. При этом одновременно произошёл скачок цен на бензин. Только по официальным данным Росстата за неделю стоимость 1 литра топлива выросла на 1,5 рубля.

Отметим, несмотря на стабилизацию ситуации, власти по-прежнему призывают волгоградских автолюбителей рачительно подходить к топливному вопросу и не запасать бензин впрок.

Фото из архива ИА «Высота 102».

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