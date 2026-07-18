Волгоградские АЗС «Лукойл» вновь увеличили отпуск бензина

Напомним, 14 июля после стабилизации спроса и отладке поставок топлива АЗС «Лукойл» подняли лимит отпуска с 20 до 30 литров. Это сразу же позволило улучшить ситуацию на заправках. По словам очевидцев, очереди уменьшились с сотен метров до 9−15 машин. При этом одновременно произошёл скачок цен на бензин. Только по официальным данным Росстата за неделю стоимость 1 литра топлива выросла на 1,5 рубля.