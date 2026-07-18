В Тюменском госуниверситете завершилась летняя карбоновая школа

Международная летняя карбоновая школа проходила с 6 по 13 июля в Тюменском государственном университете (ТюмГУ) в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в вузе.
Мероприятие объединило студентов, молодых ученых и профильных специалистов из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана для обсуждения передовых климатических проектов и проблем декарбонизации. Образовательная неделя стартовала с сессии нетворкинга и пленарных лекций. Ключевым фокусом Школы стал пилотный климатический проект ТюмГУ, направленный на изучение технологии удаления углекислого газа с помощью биоугля на пахотных землях лесостепи Зауралья.
Помимо экологической повестки в Школе затронули важные правовые и социальные аспекты углеродной нейтральности. Например, состоялась презентация первой в России студенческо-аспирантской монографии 2025 года, посвященной правовому регулированию карбоновых полигонов и ферм, обороту углеродных единиц и верификации климатических проектов. Также участники в формате ролевой игры примерили на себя позиции инвесторов, экологов, экономистов и юристов, чтобы найти баланс между экономическими интересами и защитой окружающей среды.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.