В Тюменском госуниверситете завершилась летняя карбоновая школа

Помимо экологической повестки в Школе затронули важные правовые и социальные аспекты углеродной нейтральности. Например, состоялась презентация первой в России студенческо-аспирантской монографии 2025 года, посвященной правовому регулированию карбоновых полигонов и ферм, обороту углеродных единиц и верификации климатических проектов. Также участники в формате ролевой игры примерили на себя позиции инвесторов, экологов, экономистов и юристов, чтобы найти баланс между экономическими интересами и защитой окружающей среды.