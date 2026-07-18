«Норка» по цене пятиэтажки: Варум отдала 33 миллиона за домик у американского моря

Ранее Life.ru писал, что ежегодный налог на виллу Валерия Леонтьева в Майами вырос до почти 5 миллионов рублей — за три года прибавка составила около 200 тысяч. В 2023-м певец заплатил $59 906, в 2025-м — уже $62 450. За десять лет налог на недвижимость артиста увеличился примерно на 50%.