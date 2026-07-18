«Роллинг Стоунз» догнали «Битлз» по числу альбомов-лидеров британского чарта

Хит Wonderwall манчестерского коллектива Oasis ранее не поднимался выше третьего места, достигнутого в 1995 году. Причиной нынешнего взлета стал чемпионат мира по футболу. Болельщики сборной Англии сделали композицию неофициальным гимном и распевали её после всех игр команды. Путь англичан завершился в полуфинале 15 июля поражением от Аргентины.