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Футболисты «Зенита» и «Спартака» приехали в Нижний Новгород на Суперкубок России

Спортсмены провели пресс-конференцию с журналистами и тренировку на площадке.

Источник: Нижегородская правда

Футболисты спортивных клубов «Спартак» и «Зенит» приехали в Нижний Новгород в рамках участия в Суперкубке России по футболу. Накануне, 17 июля, они провели пресс-конференцию с журналистами и тренировку, а также познакомились с площадкой, где пройдет будущий матч.

Как знаменитые российские футболисты проводят встречи и разминки — смотрите в фоторепортаже фотокорреспондента сайта pravda-nn.ru Александра ВоложанинаНапомним, что 18 июля 2026 года на стадионе «Совкомбанк Арена» пройдет Суперкубок по футболу. В столице Приволжья сыграют победитель чемпионата России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак». В день матча легенды футбола станут центральными участниками фестиваля болельщиков, который РФС организует на площади у «Совкомбанк Арены». Гостей ждут автограф- и фотосессии, возможность сыграть со звёздами в футбол, участие в конкурсах и розыгрышах.

Суперкубок России вернётся в Нижний Новгород спустя восемь лет. Тогда ЦСКА в дополнительное время одолел столичный «Локомотив» со счётом 1:0.

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Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что главный трофей OLIMPBET Суперкубка России по футболу побывал в Нижнем Новгороде.