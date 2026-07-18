Футболисты «Зенита» и «Спартака» приехали в Нижний Новгород на Суперкубок России

Как знаменитые российские футболисты проводят встречи и разминки — смотрите в фоторепортаже фотокорреспондента сайта pravda-nn.ru Александра ВоложанинаНапомним, что 18 июля 2026 года на стадионе «Совкомбанк Арена» пройдет Суперкубок по футболу. В столице Приволжья сыграют победитель чемпионата России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак». В день матча легенды футбола станут центральными участниками фестиваля болельщиков, который РФС организует на площади у «Совкомбанк Арены». Гостей ждут автограф- и фотосессии, возможность сыграть со звёздами в футбол, участие в конкурсах и розыгрышах.