Финляндия ввела ограничения на морское и авиасообщение в Финском заливе

Власти Финляндии ввели временные ограничения на морское сообщение в восточной части Финского залива. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.
В пресс-службе Сил обороны Финляндии уточнили, что данные меры обусловлены «военными действиями Украины против России» и участившимися ударами беспилотников.
Ограничения вступили в силу в субботу, 18 июля, в 5:45 по местному времени. Меры безопасности будут действовать до особого уведомления. Финские военные перевели в режим повышенной готовности и усилили работу систем противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.
При этом в ведомстве подчеркнули, что закрывать воздушное пространство над страной или отдельными ее регионами финские власти на данный момент не планируют.
Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о возможном перекрытии Финского залива из-за необходимости уничтожения беспилотников украинской армии в ходе массированных атак на Санкт-Петербург. Глава военного ведомства пояснил, что узость залива требует быстрых решений для безопасности ликвидации дронов.