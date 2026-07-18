Финляндия ввела ограничения на морское и авиасообщение в Финском заливе

Ограничения вступили в силу в субботу, 18 июля, в 5:45 по местному времени. Меры безопасности будут действовать до особого уведомления. Финские военные перевели в режим повышенной готовности и усилили работу систем противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.