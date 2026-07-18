Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финляндия ввела ограничения на морское и авиасообщение в Финском заливе

Финляндия ввела в Финском заливе ограничения из-за дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Власти Финляндии ввели временные ограничения на морское сообщение в восточной части Финского залива. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

В пресс-службе Сил обороны Финляндии уточнили, что данные меры обусловлены «военными действиями Украины против России» и участившимися ударами беспилотников.

Ограничения вступили в силу в субботу, 18 июля, в 5:45 по местному времени. Меры безопасности будут действовать до особого уведомления. Финские военные перевели в режим повышенной готовности и усилили работу систем противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.

При этом в ведомстве подчеркнули, что закрывать воздушное пространство над страной или отдельными ее регионами финские власти на данный момент не планируют.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о возможном перекрытии Финского залива из-за необходимости уничтожения беспилотников украинской армии в ходе массированных атак на Санкт-Петербург. Глава военного ведомства пояснил, что узость залива требует быстрых решений для безопасности ликвидации дронов.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше