«Доехала отлично!»: Ольга Бузова поменяла костыли на ортез

На Витебскую землю пожаловала Ольга Бузова, которая в воскресенье примет участие в закрытии Международного музыкального форума. Как известно, месяц назад Ольга сильно повредила колено, ей потребовалась операция по восстановлению, и в процессе реабилитации певица ходила на эксклюзивных костылях, украшенных 24 тысячами кристаллов. Однако сегодня Бузова сменила эти уникальные приспособления на вполне человеческий ортез (цена на это медицинское изделие высокого качества начинается от 50 тысяч рублей). Бузова, хотя и бережет ногу, но чувствует себя уже вполне уверенно. Певица и телеведущая прибыла в Витебск в отличном настроении, снимала на телефон атмосферную обстановку и заверила журналиста «МК», что доехала «отлично!».