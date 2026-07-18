В Хабаровском крае вынесен приговор экс-бухгалтеру детского сада за хищения

В Хабаровском крае бывший главный бухгалтер муниципального дошкольного учреждения в Амурске признана виновной в двух эпизодах мошенничества с использованием служебного положения. Приговор вынес Амурский городской суд.
Как установили в суде, женщина, имея доступ к финансовым операциям учреждения, организовала незаконное перечисление денежных средств. В одном случае она действовала вместе с другим бухгалтером — обеспечила сообщнице завышенную выплату под видом компенсации родительской платы.
Кроме того, подсудимая самостоятельно распоряжалась деньгами от пожертвований, платных услуг и других поступлений, переводя средства под видом различных компенсаций.
Общая сумма ущерба составила более 970 тысяч рублей. Значительную часть средств женщина возместила еще до окончания рассмотрения дела.
При вынесении решения суд учел признание вины, раскаяние, помощь следствию, наличие двоих малолетних детей, отсутствие судимости и другие смягчающие обстоятельства.
По совокупности преступлений бывшему бухгалтеру назначили 1 год 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также на нее возложены дополнительные обязанности.
Приговор вступил в законную силу.