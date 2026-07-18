Совладельцы пермской компании-подрядчика занялись охотой

СК «Эталон» работает на пермском рынке с февраля 2022 года. Его основным направлением деятельности является монолитное домостроение. Один из важных проектов «Эталона» на сегодняшний день — строительство ЖК «Новый Звездный» в Новых Лядах. В декабре прошлого года компания выиграла аукцион на право строительства командно-диспетчерского пункта в пермском аэропорту. Выручка компании в 2025 году увеличилась на 60% и составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль достигла 1,8 млн руб., показав рост на 416%.