В Екатеринбурге простятся с руководителем отряда «Прорыв» Наталией Волковой

«Для всей нашей огромной поисковой семьи это огромная потеря. “Лиса” (позывной Натальи — прим.ред.) была человеком редкой силы духа, бесконечного мужества и искренней, деятельной доброты. Огромную часть своей жизни она отдала спасению людей. У поисковиков нет границ и разделения на регионы. Мы делаем одно общее дело, и сегодня мы скорбим вместе с нашими соседями и коллегами», — написали волонтёры из отряда имени Ирины Бухановой.