В Екатеринбурге простятся с руководителем отряда «Прорыв» Наталией Волковой

Руководитель поисково-спасательного отряда «Прорыв» из Екатеринбурга Наталья Волкова скончалась, сообщили в пермском поисковом отряде имени Ирины Бухановой.
Женщины не стало 16 июля. Как уточнили в отряде, Наталья долгое время болела. Ей было 50 лет.
«Для всей нашей огромной поисковой семьи это огромная потеря. “Лиса” (позывной Натальи — прим.ред.) была человеком редкой силы духа, бесконечного мужества и искренней, деятельной доброты. Огромную часть своей жизни она отдала спасению людей. У поисковиков нет границ и разделения на регионы. Мы делаем одно общее дело, и сегодня мы скорбим вместе с нашими соседями и коллегами», — написали волонтёры из отряда имени Ирины Бухановой.
Поисковики выразили соболезнования родным и близким Натальи Волковой, уточнив, что женщина до последнего оставалась верна своему призванию, вдохновляла личным примером и горела своим делом.
Прощание пройдёт 20 июля в 12:00 в Екатеринбурге по адресу: улица Димитрова, 72а.