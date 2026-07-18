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В Екатеринбурге простятся с руководителем отряда «Прорыв» Наталией Волковой

Коллеги из Перми выразили соболезнования родным и близким женщины.

Руководитель поисково-спасательного отряда «Прорыв» из Екатеринбурга Наталья Волкова скончалась, сообщили в пермском поисковом отряде имени Ирины Бухановой.

Женщины не стало 16 июля. Как уточнили в отряде, Наталья долгое время болела. Ей было 50 лет.

«Для всей нашей огромной поисковой семьи это огромная потеря. “Лиса” (позывной Натальи — прим.ред.) была человеком редкой силы духа, бесконечного мужества и искренней, деятельной доброты. Огромную часть своей жизни она отдала спасению людей. У поисковиков нет границ и разделения на регионы. Мы делаем одно общее дело, и сегодня мы скорбим вместе с нашими соседями и коллегами», — написали волонтёры из отряда имени Ирины Бухановой.

Поисковики выразили соболезнования родным и близким Натальи Волковой, уточнив, что женщина до последнего оставалась верна своему призванию, вдохновляла личным примером и горела своим делом.

Прощание пройдёт 20 июля в 12:00 в Екатеринбурге по адресу: улица Димитрова, 72а.