В Челябинской области студенты разрабатывают инклюзивный турмаршрут

Промежуточные результаты работы над проектом «Доступный мир — туризм без барьеров» представили студенты Челябинской области. Реализация таких инициатив отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном управлении координации развития туризма.
Главная цель проекта — создание инклюзивного туристического маршрута, который будет комфортен для людей с ограниченными возможностями здоровья. Студенты разработали четыре варианта маршрутов. В ходе следующего этапа им предстоит проехать по ним, оценить реальную доступность объектов, проверить логистику, выявить возможные сложности и внести необходимые корректировки перед утверждением.
При разработке проекта участники опирались на результаты социологического исследования. Оно показало, что среди основных барьеров остаются недостаточное количество понятной навигации, неудобные или труднодоступные пандусы. Также была выявлена нехватка специалистов для работы с туристами с различными особенностями здоровья, в том числе с нарушением слуха и зрения.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.