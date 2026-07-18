Сабантуй отметят в Нижнем Новгороде 25 июля

— Это праздник, который собирает семьи, соседей, людей разных вер и культур. Татары веками живут на нижегородской земле плечом к плечу с другими народами, и мы всегда ценили это соседство. В Год единства особенно важно помнить: наша общая сила — в бережном отношении к своим истокам, в открытости миру и в умении радоваться вместе, — сказал он.