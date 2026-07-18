Магнитная буря мощностью пять баллов накроет Нижний Новгород 22 июля

Геошторм обрушится на Нижний Новгород 22 июля. Об этом свидетельствуют данные сайта my-calend.
Магнитная буря мощностью 5 баллов накроет город вечером 21 июля и задержится до следующего дня. Ослабление шторма ожидается только к девяти часам вечера 22 июля.
Неблагоприятная геомагнитная обстановка может повлиять на самочувствие нижегородцев. В этот день возможны головные боли, перепады настроения и упадок сил. Эксперты рекомендуют избегать стрессовых ситуаций и не забывать об отдыхе.
Ранее мы писали, что 33-градусная жара придет в Нижний Новгород в конце июля.