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Магнитная буря мощностью пять баллов накроет Нижний Новгород 22 июля

Метеозависимые люди могут жаловаться на ухудшение самочувствия.

Источник: Живем в Нижнем

Геошторм обрушится на Нижний Новгород 22 июля. Об этом свидетельствуют данные сайта my-calend.

Магнитная буря мощностью 5 баллов накроет город вечером 21 июля и задержится до следующего дня. Ослабление шторма ожидается только к девяти часам вечера 22 июля.

Неблагоприятная геомагнитная обстановка может повлиять на самочувствие нижегородцев. В этот день возможны головные боли, перепады настроения и упадок сил. Эксперты рекомендуют избегать стрессовых ситуаций и не забывать об отдыхе.

Ранее мы писали, что 33-градусная жара придет в Нижний Новгород в конце июля.