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Bloomberg: FIFA отказалась переносить финал чемпионата мира из-за смога

FIFA не обсуждает перенос финального матча чемпионата мира по футболу из-за смога, вызванного лесными пожарами в Канаде. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

FIFA не обсуждает перенос финального матча чемпионата мира по футболу из-за смога, вызванного лесными пожарами в Канаде. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В воскресенье сборные Испании и Аргентины должны встретиться на MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). По словам сотрудника Белого дома, неофициально ситуация со смогом обсуждалась американской администрацией с представителями FIFA. Однако какого-либо итогового совещания и конкретного решения не принимали. Позиция FIFA предполагает, что, несмотря на ухудшение качества воздуха в районе Нью-Йорка, матч начнется вовремя (в 22:00 мск).

В Национальной метеорологической службе отметили, что их специалисты находились в командном центре FIFA в Майами на протяжении всего турнира и будут продолжать следить за погодой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ликвидация последствий природных пожаров в соседней стране обходится американскому бюджету в миллиарды долларов. Он обвинил власти Канады в том, что они «недостаточно ухаживают за своими лесами».

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