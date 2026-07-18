Как Павлово стало одним из самых известных городов Нижегородской области

В новом материале мы собрали 14 малоизвестных и любопытных фактов об истории Павлова — от времен Ивана Грозного и строительства острога до появления легендарных автобусов ПАЗ, павловских лимонов и уникальных ремесел, прославивших город далеко за пределами Нижегородской области. Это история о людях, которые сумели превратить кузнечное мастерство в искусство, а небольшой город на Оке — в один из символов региона. Читать лонгрид «Город с железным характером».