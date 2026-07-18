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Как Павлово стало одним из самых известных городов Нижегородской области

Собрали 14 фактов о городе на Оке, который сумел сохранить своё лицо и свою славу.

Как небольшое село на берегу Оки превратилось в один из самых известных промышленных городов России? Почему павловские замки считались произведениями искусства, откуда здесь появились лимоны и почему местные жители несколько раз отказывались получать статус города?

В новом материале мы собрали 14 малоизвестных и любопытных фактов об истории Павлова — от времен Ивана Грозного и строительства острога до появления легендарных автобусов ПАЗ, павловских лимонов и уникальных ремесел, прославивших город далеко за пределами Нижегородской области. Это история о людях, которые сумели превратить кузнечное мастерство в искусство, а небольшой город на Оке — в один из символов региона. Читать лонгрид «Город с железным характером».