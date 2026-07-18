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Калининградскую область 18 июля накроют ливни и грозы, возможны шквалы до 20 м/с

Осадки задержатся в регионе почти на весь день.

Источник: Клопс.ru

В субботу, 18 июля, в регионе ожидается умеренно тёплая, но очень дождливая погода. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Наиболее интенсивные ливни и грозы в Калининграде и на западе области вероятны около 12:00−13:00. Затем к 14:00−16:00 зона сильных осадков сместится в северную и восточную части региона. Существенные прояснения и сухая погода ожидаются только вечером — после 20:00−21:00.

Днём в Калининграде и на западе области будет +19…+21°С. В континентальной части региона, особенно на востоке, воздух прогреется до +23…+25°С. Ветер ожидается умеренный, однако во время осадков возможны шквалы. При грозах в континентальной части области порывы могут достигать 15−20 м/с.

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