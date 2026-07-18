Калининградскую область 18 июля накроют ливни и грозы, возможны шквалы до 20 м/с

Днём в Калининграде и на западе области будет +19…+21°С. В континентальной части региона, особенно на востоке, воздух прогреется до +23…+25°С. Ветер ожидается умеренный, однако во время осадков возможны шквалы. При грозах в континентальной части области порывы могут достигать 15−20 м/с.