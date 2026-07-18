В лесу Похвистневского района Самарской области провели патрулирование

Рейд по патрулированию лесного фонда состоялся в Похвистневском районе Самарской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в районной администрации.
В ходе выезда сотрудники местного лесничества обследовали лесные массивы, прилегающие к населенным пунктам и местам стихийного отдыха. Главной задачей рейда стало пресечение фактов незаконной рубки, своевременное выявление санитарных нарушений и очагов потенциального возгорания. Также специалисты проверяли наличие противопожарных минерализованных полос и состояние шлагбаумов на лесных дорогах, ограничивающих въезд транспорта.
Параллельно с полевыми осмотрами лесничие провели разъяснительную работу с населением. Они вручили тематические памятки встретившимся грибникам, рыбакам и местным жителям. Кроме того, они подробно разъяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности и самовольное изъятие древесины.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.