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Минтруд: россияне могут узнать информацию о соцподдержке через «Робота Макса»

Граждане смогут оперативно получать данные о соцподдержке.

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда и социальной защиты РФ выступило с инициативой предоставлять россиянам информацию о статусе заявлений и мерах соцподдержки прямо на портале Госуслуг, в том числе через чат бота. Соответствующий проект постановления правительства уже размещен на сайте нормативных правовых актов.

Согласно документу, граждане смогут оперативно получать данные в ответ на текстовые обращения, в том числе через цифрового ассистента «Робот Макс». В ведомстве подчеркивают, что нововведение заметно ускорит процесс и сделает его комфортнее, особенно для тех, кто ждет решения сразу по нескольким запросам.

Замглавы Минтруда РФ Александр Кожевников напомнил, что в 2025 году предельные сроки назначения федеральных мер уже сократились вдвое, до пяти — семи дней. Теперь министерство стремится сделать столь же быстрыми и удобными привычные инструменты отслеживания госуслуг.

Напомним, согласно новому правительственному постановлению, госслужащие России будут осуществлять рабочие коммуникации исключительно на платформе «Макс» к 2030 году.