Минтруд: россияне могут узнать информацию о соцподдержке через «Робота Макса»

Министерство труда и социальной защиты РФ выступило с инициативой предоставлять россиянам информацию о статусе заявлений и мерах соцподдержки прямо на портале Госуслуг, в том числе через чат бота. Соответствующий проект постановления правительства уже размещен на сайте нормативных правовых актов.
Согласно документу, граждане смогут оперативно получать данные в ответ на текстовые обращения, в том числе через цифрового ассистента «Робот Макс». В ведомстве подчеркивают, что нововведение заметно ускорит процесс и сделает его комфортнее, особенно для тех, кто ждет решения сразу по нескольким запросам.
Замглавы Минтруда РФ Александр Кожевников напомнил, что в 2025 году предельные сроки назначения федеральных мер уже сократились вдвое, до пяти — семи дней. Теперь министерство стремится сделать столь же быстрыми и удобными привычные инструменты отслеживания госуслуг.
Напомним, согласно новому правительственному постановлению, госслужащие России будут осуществлять рабочие коммуникации исключительно на платформе «Макс» к 2030 году.