Минтруд: россияне могут узнать информацию о соцподдержке через «Робота Макса»

Согласно документу, граждане смогут оперативно получать данные в ответ на текстовые обращения, в том числе через цифрового ассистента «Робот Макс». В ведомстве подчеркивают, что нововведение заметно ускорит процесс и сделает его комфортнее, особенно для тех, кто ждет решения сразу по нескольким запросам.