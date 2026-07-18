Пермский завод спецтехники почти в 9 раз сократил прибыль по итогам 2025 года

Одновременно сократилась и выручка компании. За год она уменьшилась на 40% — с 1,5 млрд до 918,5 млн рублей. Также снизилась стоимость активов предприятия. На конец 2025 года они оценивались в 810 млн рублей, что примерно на 100 млн рублей, или 11%, меньше, чем годом ранее.