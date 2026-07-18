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В воздухе Батайска зафиксирована высокая концентрация фенола

В Батайске в воздухе обнаружили опасную концентрацию фенола — уровень вещества превысил предельно допустимые значения. Об этом пресс служба регионального управления Роспотребнадзора.

Источник: Коммерсантъ

В Батайске в воздухе обнаружили опасную концентрацию фенола — уровень вещества превысил предельно допустимые значения. Об этом пресс служба регионального управления Роспотребнадзора.

Поводом для проверки стали жалобы горожан: люди неоднократно сообщали о резком неприятном запахе, который ощущался в городе по ночам. В рамках расследования специалисты взяли пробы воздуха в двух локациях — на улице Томской, 73, и на улице Минской, 12.

Как подтвердили в Роспотребнадзоре, превышение ПДК фенола зафиксировано именно на ул. Томской.

Материалы исследования уже переданы в министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области и в Черноморо Азовское морское управление Росприроднадзора. Теперь эти органы должны принять соответствующие меры для устранения проблемы.

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