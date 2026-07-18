В воздухе Батайска зафиксирована высокая концентрация фенола

Поводом для проверки стали жалобы горожан: люди неоднократно сообщали о резком неприятном запахе, который ощущался в городе по ночам. В рамках расследования специалисты взяли пробы воздуха в двух локациях — на улице Томской, 73, и на улице Минской, 12.